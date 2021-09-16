Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası Ordu'da sona erdi - Haberler Spor
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Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası Ordu'da sona erdi

AA / Hayati Akçay - Haberler | Spor
Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası Ordu'da sona erdi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası, Ordu'da tamamlandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası, Ordu'da tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu'nda minik, ümit, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde 24 ilden 200'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona, final maçlarıyla sona erdi.

Şampiyonanın sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, yaptığı açıklamada, "İki gündür devam eden Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası madalya töreni ile sona erdi. Dereye giren sporcuları kutlar, şampiyonanın yapılmasında emeği geçen, destek veren herekse teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası Ordu'da sona erdi

Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası Ordu'da sona erdi

Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası Ordu'da sona erdi

Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası Ordu'da sona erdi

AA / Hayati Akçay - Spor Haberleri
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Haber: Türkiye Görme Engelliler Judo Şampiyonası Ordu'da sona erdi - Haberler Spor
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