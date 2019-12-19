: Son dakika: Türkiye genelinde çökme yaşayan Google için Türkiye'den açıklama geldi

19.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:56

Dünyaca ünlü arama motoru Google'ın servis sağlayıcılarının Türkiye ve dünyadaki bazı ülkelerde çökmesi sonucu ufak çaplı bir kriz meydana geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Google'ın global merkezinden bir sorun oldu. Bu da Google'ın ülkemizde bir merkez oluşturması gerekliliğini ortaya koydu" dedi.

Türkiye genelinde Google servislerine erişim çöktü. Kullanıcılar arama servisleri başta olmak üzere Google'un Gmail ve Youtube gibi servislerine bir süre erişim sağlayamadı. Google hizmetlerine erişim bir süre sonra yavaş yavaş gelmeye başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu konuya dair yaptığı açıklamada, sorunun global olduğuna değindi.

BAKAN'DAN ÇOK ÖNEMLİ GOOGLE AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili TRT Haber'e açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, "Yurt dışı kaynaklı olduğunu belirlediğimiz problemi, Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Kriz Merkezinde ülkemizdeki GSM operatörleriyle bağlantı kurarak izledik. Şu anda ulaşım rahatlamış durumda, normalleşmeye döndü. Google'ın global merkezinden bir sorun oldu. Bu da Google'ın ülkemizde bir merkez oluşturması gerekliliğini ortaya koydu. Şu anda durum normale döndü diyebiliriz" şeklinde konuştu.

BTK'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamada kesintinin Türkiye ya da BTK kaynaklı olmadığı ve çalışmalara devam edildiği belirtildi. Ayrıca kurumun, Google yetkilileriyle de iletişim halinde olduğu belirtildi.

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