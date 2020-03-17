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Türkiye Futbol Federasyonu, Servet Yardımcı, Fatih Terim, Spor

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Servet Yardımcı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e cevap verdi. Yardımcı, liglerin ertelenmesiyle ilgili kendisini eleştiren Terim'e yönelik, "Kendisi açık konuşmamakla birlikte, o başkan vekili benim. Müsaade etsin, UEFA ile görüşmeleri nasıl yapacağımı biliyorum" dedi.

17.03.2020 19:27 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:45
TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi

Fatih Terim'in derbi sonrası liglerin ertelenmemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamalara yanıt veren Servet Yardımcı, "Kendisi açık konuşmamakla birlikte, o başkan vekili benim. Müsaade etsin, UEFA ile görüşmeleri videokonferans ile mi, buluşarak mı yaparız, bunu bilecek aklım var, tecrübem de var, merak etmesin" şeklinde konuştu.

"MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANMAYA DEVAM EDECEK"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edileceğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada önlemlerin alındığını belirten Nihat Özdemir, "Hepimizin bildiği gibi bütün dünya ve Türkiye'de çok hareketli zamanlar geçiriyoruz. Her dakika durum değişebilir. Aklı başında çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanı'mız ve Bilim Kurulu'muz var. Devamlı olarak irtibat halindeyiz. Aldığımız karar müşterek. Danışıklı olarak aldığımız kararlar Türkiye'mizi ilgilendiriyor. En önce gelen Türkiye. Her şeyin planlaması yapıldı. Liglerin seyircisiz oynanması ile ilgili şu an gündemimizde değişiklik yok. Karar aynen devam etmektedir. Karşılaşmalar nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Fatih Terim, isim vermeden Servet Yardımcı'ya "Madem ligleri ertelemiyorsunuz o zaman sen niye salı günkü UEFA toplantısına gitmiyorsun, telekonferansla buradan katılacaksın" demişti.

TFF Başkanvekili Servet Yardımcı, kendisini eleştiren Fatih Terim'e cevap verdi

Haberin Videosu:

TFF'den Fatih Terim'e erteleme cevabı geldi

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Haber Yorumları (9)
500
KÖYLÜ MURTAZA: ya fa fa fati milletin işine burnunu sokma
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TS: La birakin ya milyonlarca insan hala işe gidip geliyor. Milyonlar kazanan kalkmiş ayak yapiyor. Bizimki sanki can degil. Bide okadar cok önlem aliniyor. Avrupada ligler 2 veya en gec 3 hafta yine basliyacak sanki virüs gidecek şunlara bak ya. Koskoca olimpiyatlar tatil edilmedi. ŞAMPIYON TRABZONSPOR
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TARIK: Hali sahalarda antrenman ve mac yapmanın bile uygun olmadığı bir ortamda lig maçlarının devam etmesi. :) komedi drama dönmez inşallah.
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MHK TFF: G.saray maçlarında bundan sonra aleyhine bariz hakem hataları olacak gibi. Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar.
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KARAKARTAL24: Terim haklı. S.yardımcı ne deöiş anlamadım ben. Sonuçta virüs nedeniyle 10 kişi toplantı yapmamışlar video ile katılmış ama 22 futbolcu çıkıp oynasın:)))
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FBLİ FBLİ: Sn yardımcı o zaman niye uefa 2020 ertelettiniz bastırıp seyircisiZ oynattırsaydınız maden üyesiniz:)))
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TARIK: tamamen yanlış karar biri hasta olursa sorumlusu tff herkes nerdeyse tatil etti
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TFF Mİ: Hikaye
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VATANDAŞ: Yani sn yardımcı virüs yüzünden gitmedi toplantıya video ike katıldı:))) maçlara da gelmedi haftasonu:))) ama futbolcular basketçiler oynasın:)))
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500
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