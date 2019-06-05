Türkiye-Fransa maçını Sloven hakem Damir Skomina yönetecek
A Milli Takımımızın EURO 2020 elemelerinde Fransa ile oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.
DEVLER LİGİ FİNALİNİ YÖNETMİŞTİ
Türkiye ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek Sloven hakem Damir Skomina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un, Tottenham'ı 2-0 yendiği final maçında da düdük çalmıştı.
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Sloven kökenli olması kimseyi yanıltmasın , Fransaya ters bir hakemi asla atamaz UEFACevap Yaz Yayından Kaldır
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