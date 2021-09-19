Türkiye Dota 2 ve PES 21 milli takımı Espor Dünya Şampiyonası finallerinde - Haberler
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Türkiye Dota 2 ve PES 21 milli takımı Espor Dünya Şampiyonası finallerinde

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Türkiye Dota 2 ve PES 21 milli takımı Espor Dünya Şampiyonası finallerinde

Hem Dota 2 takımımız hem de PES 21 temsilcimiz İsrail'deki finallere katılmaya hak kazandı.

Uluslararası Espor Federasyonu tarafından düzenlenen 13. Espor Dünya Şampiyonası tam gaz devam ederken ülkemizin temsilcilerinden güzel haberler gelmeye başladı. Hem Dota 2, hem de eFootbal PES 2021'de temsilcilerimiz başarılara imza attı.

Ülke bazında gerçekleştirilen elemelerin ardından bölgesel elemelerde ilk güzel habereFootbal PES 2021'de ülkemizi temsil eden Mücahit Sevimli'den geldi. Ülkemizin yer aldığı Avrupa 2 grubunda Estonya, Bosna Hersek ve Romanya'dan gelen rakiplerini mağlup eden Mücahit, finalde Polonyalı URMA ile karşılaştığı seride mağlup olarak grupta ikinci sırayı aldı bir üst tura çıkma hakkı kazandı.

Espor Dünya Şampiyonası Avrupa B grubu Dota 2 finalinin adı: Türkiye - Yunanistan

Dota 2 tarafında ise milli takımımız Avrupa B grubunda Arnavutluk, Kosova, Estonya, Yunanistan, İsrail, Ukrayna Romanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Hırvatistan'dan gelen rakipleri ile yer aldı.

Grubun açılış karşılaşmasında Arnavutluk'u ve bir sonraki adımda Romanya'yı 2-0 mağlup eden temsilcilerimiz, grup finallerinde komşumuz Yunanistan'ın temsilcileri ile karşılaştı. Serinin ilk karşılaşmasını kaybetmesinin ardından ikinci karşılaşmada galibiyete ulaşarak ben buradayım dese de, serinin üçüncü ve son maçında kaybederek grup aşamasını ikinci sırada bitirdi.

Gruplardan çıkmayı başaran her iki temsilcimiz de, İsrail'in Eylat şehrinde düzenlenecek olan Espor Dünya Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Türkiye Dota 2 Milli Takımı kadrosu

Avalanche

Neon

sneaky

W3ssenT (Kaptan)

Chef

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