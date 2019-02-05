Türkiye'deki Toplam Araç Sayısı 22 Milyonu Aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Aralık ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 865 bin 921 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ARALIK'TA 56 BİN 112 ADET TAŞIT KAYDI YAPILDI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 56 bin 112 taşıt içinde otomobil yüzde 67,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 12,3 ile kamyonet, yüzde 8,7 ile motosiklet, yüzde 7,5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 15,7 AZALDI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,7 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 14,7, kamyonette yüzde 29,5, motosiklette yüzde 27,8 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 28,4, otobüste yüzde 26,3, kamyonda yüzde 2,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 120,2, traktörde ise yüzde 13,4 artış oldu.

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE İSE YÜZDE 45,5 DÜŞÜŞ VAR

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 45,5 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 43,2, minibüste yüzde 50,4, otobüste yüzde 53, kamyonette yüzde 59,4, kamyonda yüzde 56,6, motosiklette yüzde 32,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 33,2, traktörde ise yüzde 43,8 olarak gerçekleşti.

TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 646 BİN 976 ADET ARTTI

Ocak-Aralık döneminde 903 bin 274 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 256 bin 298 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı646 bin 976 adet arttı.

ARALIK AYINDA 620 BİN 504 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 620 bin 504 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,1 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17,4 ile kamyonet, yüzde 3,5 ile traktör, yüzde 3,1 ile motosiklet takip etti. Aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 37,9 OLDU

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 398 bin 190 adet otomobilin yüzde 37,9'u LPG, yüzde 36,8'i dizel, yüzde 24,9'u benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4'tür.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLER

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 38 bin 112 adet otomobilin yüzde 14,4'ünün Volkswagen, yüzde 12,5'inin Renault, yüzde 9,2'sinin Fiat, yüzde 7,6'sının Nissan, yüzde 6,3'ünün Toyota, yüzde 6,1'inin Hyundai, yüzde 5,9'unun Honda, yüzde 5,7'sinin Peugeot, yüzde 4,7'sinin Skoda, yüzde 4,6'sının Dacia olduğu, yüzde 22,9'unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 526 bin 235 adet otomobilin yüzde 43,9'u 1501-1600, yüzde 26,8'i 1401-1500, yüzde 12,8'i 1300 ve altı, yüzde 11,5'i 1301-1400, yüzde 3,9'u 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

BEYAZ RENK TERCİH EDİLDİ

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 526 bin 235 adet otomobilin yüzde 55,6'sı beyaz, yüzde 21,7'si gri, yüzde 7,3'ü siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 9,8'i diğer renklerdedir.

TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 13,4 OLARAK HESAPLANDI

Türkiye'de 2018 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 22 milyon 865 bin 921 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 13,4 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 12,6, minibüslerde 13,1, otobüslerde 12,9, kamyonetlerde 11, kamyonlarda 15,9, motosikletlerde 13,1, özel amaçlı taşıtlarda 12,2 ve traktörlerde 23,2'dir.

Kaynak: İHA