Türkiye'de tarihe geçecek kare! Arda, Emre'yi çağırdı

24.08.2019 22:35

Süper Lig'in 2. haftasından Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaştı. Maç öncesinde ise yeşil sahalarda eşine az rastlanan bir olay yaşandı.

ARDA TURAN DAVET ETTİ

4 sene Medipol Başakşehir forması giydikten sonra tekrar Fenerbahçe'ye dönen Emre Belözoğlu'na eski takım arkadaşı Arda Turan'dan jest geldi. Başakşehir takımı maç öncesinde takım olarak fotoğraf çekilirken Arda Turan, yakın arkadaşı ve Başakşehir'den takım arkadaşı Emre Belözoğlu'nu da fotoğraf çekimine davet etti. Belözoğlu, Arda'nın bu davetini geri çevirmedi ve Başakşehir'in fotoğraf karesinde yerini aldı.

39 yaşındaki Belözoğlu daha sonra formasını giydiği Fenerbahçe ilk 11'i ile fotoğraf çekildi.