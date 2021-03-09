Türkiye'de 14'üncü hastane kapılarını açtı; hedef yurtdışında Türk hastanesi

Medicana Grubu 95 milyon dolarlık yatırımla 14'üncü hastanesini Ataşehir'de açtı. Ataköy ve Levent'te iki yeni hastane daha açmayı planladıklarını belirten Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, "Tüm dünyadan hasta alan Türkiye, pandemi sonrası sağlık turizmi alanında yatırımlarını artıracak. Gelecekte birçok hastanenin yurt dışında da çalıştığını göreceksiniz" dedi.

İzmir'in ardından Ataşehir'de yeni hastanesinin kapılarını açan Medicana Grubu, yaklaşık 95 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. Medicana Grubu olarak sağlık sektöründe 30 yılı doldurduklarını anlatan Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, "Bizim gelişimimiz aslında Türkiye'deki özel sağlık sisteminin gelişimi demek. 'Apartmandan bozma hastaneler' diye klasik bir laf vardır. Bizler de gerçekten apartmandan bozma hastanelerden başladık. Şimdi gelinen noktada dünya çapında çok iddialı yatırımlarımız var. O nedenle başarı da bunun arkasından geldi. Ülkemizde dünyanın pek çok ülkesinden hasta alan çok başarılı hastaneler var. O nedenle de sağlığın geldiği nokta çok önemli. Sağlık sektöründe taş taş üstüne koyan çok başarılı arkadaşlarımız var. Hepsini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"TÜRK HASTANELERİ YURT DIŞINDA YATIRIMCI OLACAKLAR"

Yurt dışı yatırımlarının da devam ettiğini anlatan Dr. Hüseyin Bozkurt, "Gelecekte birçok hastanenin yurt dışında da çalıştığını göreceksiniz. Sağlık turizmi emekleme safhasında. Hele ki pandemi sonrası bence sağlık turizminde çok ciddi bir artış olacak. Dünyanın tamamına yakınından hasta alan Türkiye daha da fazla hasta almaya başlayacak. Türk hastaneleri yurt dışında yatırımcı olacaklar. Biz özellikle kalp cerrahisi, yenidoğan bebeklerin kalp ameliyatları, organ nakilleri, ileri kanser vakaları, tüp bebek yani tıbbın her alanında hizmet veriyoruz ama özellikle bu alanlarda yoğun hizmet veren grubuz. Kemik iliği ve böbrek nakli bizim en çok yaptığımız ameliyatlar" değerlendirmesinde bulundu.

YÜZDE YÜZ YERLİ SERMAYE

Yabancı ortaklık düşünmediklerini ve yüzde yüz yerli sermaye ile yatırımlarına devam ettiklerini anlatan Dr. Hüseyin Bozkurt, "Bu konuda kapımızı çok fazla çalan oldu. Tabi ki böylesi bir ortalığa karşı değiliz, olumlu bakıyoruz. Gelen fonlar yatırdıkları parayı belli bir zamanda çıkarmak istiyor. Yani hızlı para kazanmak istiyorlar. Bunlar sizi hormonal bir büyümeye itiyor. Bizim şükür böyle bir zorunluluğumuz olmadığı için biz bu duruma çok sıcak bakmadık. Ancak önümüzü açacak, yatırımlarımıza yardımcı olacak uluslararası bir destek olursa neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

SIRADA ATAKÖY VE LEVENT HASTANELERİ VAR

2017'den bu yana yaptıkları hastane yatırımlarına dikkat çeken Dr. Bozkurt, şöyle devam etti:

"Bu tip yatırımlar bugünden yarına düşünülüp yapılmıyor, uzun yıllar projelendiriliyor. Bunlar da bizim 5 yıl önce yapılandırdığımız 5 yatırım. Kadıköy, İzmir, Ataşehir, Ataköy, Levent olmak üzere 5 hastane. Bunlar 5 yıl evvel planlandı ve yapımına başlandı. Sırada Ataköy ve Levent hastanemiz var. Bunlar da hem bina yapısı hem de lokasyon olarak önemli bir hastane. İçerik olarak da her türlü teknolojik cihazın bulunduğu ve üst düzey ekipmanların olacağı üst düzey işlerin yapılacağı hastane olacak. Çok şükür biz pandemi sürecinde de ayaktayız, herhangi bir sorun yaşamadık. Tam tersine pandemide sağlık sektörü özeli ve kamusu olmak üzere çok sağlam bir sınav verdi. Türkiye'deki sağlık yatırımı çevre ülkelerden 25 yıl daha önde. Son yıllardaki pandemi krizi bir kere daha gösterdi ki Türk sağlık sistemi çok ilerde."

Pandemi döneminde kamu ve özel sağlık sektörü herkesin elinden gelen gayreti gösterdiğini hatırlatan Dr. Bozkurt, "Aynı dayanışmayı 1999 Depremi'nde Avcılar'da yaşadım. Pandemideki yardımlaşma o zaman da vardı. Bu tip durumlarda Türk halkı çok iyi kenetleniyor. Bu da Türk halkı olarak bizim bir geleneğimiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı