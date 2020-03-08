SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Türkiye Basketbol Ligi: Petkim: 94 - Final Gençlik: 90 - Spor
ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Petkim, Spor

Türkiye Basketbol Ligi: Petkim: 94 - Final Gençlik: 90

Türkiye Basketbol Ligi 22. hafta karşılaşmasında Petkim, evinde Final Gençlik'i 94-90'ık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

08.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:11
Türkiye Basketbol Ligi: Petkim: 94 - Final Gençlik: 90

Türkiye Basketbol Ligi 22. hafta karşılaşmasında Petkim, evinde Final Gençlik'i 94-90'ık skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Salon: Enka


Hakemler: Uğur Özen xx, Umut Özgün Ergün xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx


Petkim: Hakan Yapar xxx 20, Jabrie Wayne Anthony Hinds xxx 17, Yiğitcan Turna xxx 16, Yancy Deringer Gates xx 16, Recep Doğrusöz xx 11, Fikret Can Akın x 6, Şahin Ekmen x 4, Kerem Özkan x 2, Berkay Bayar x 2


Başantrenör: Arda Vekiloğlu


Final Gençlik: Marlain Guyveal xxx 24, Abdoulaye Gueye xx 15, Ahmet Fatih Cantitiz xx 13, Alparslan Uruk xx 10, Doğancan Tokmak xx 8, Ömer Faruk Ermat x 8, Serhat Uğur xx 7, Hakan Şanlı x 3, Mustafa Kırcalı x 2


Başantrenör: Levent Erdoğan


1. Periyot: 23-20 (Petkim lehine)


Devre: 46-34 (Petkim lehine)


3. Periyot: 58-53 (Petkimspor lehine)


Normal süre: 73–73 - İZMİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Spor
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak Spor
AK Partili eski vekil fikir değiştirdi! Babacan'ın partisinde yer almayacak
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Spor
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Spor
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti Spor
Müteahhit ile apartman sakinlerinin koku kavgası kanlı bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı, Süper Lig maçını takip etti Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı yaptı, Süper Lig maçını takip etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Meral Akşener Vladimir Putin Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Cem Yılmaz Dilek Yaman Eser Yenenler Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla İtalya Avrupa Yunanistan Dünya Kadınlar Günü
Şu an buradasınız: Türkiye Basketbol Ligi: Petkim: 94 - Final Gençlik: 90 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 20:27:32. #1.14#