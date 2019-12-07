Türkiye Basketbol Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 78 - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 82
Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 82-78 mağlup oldu.
Türkiye Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 82-78 mağlup oldu.
Salon: Kurtdereli
Hakemler: Orkun Yurttaş xx, Göksun Öz xx, Serdar Saraç xx
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xx 13, Marvin Jefferson xxx 18, İsmail Çevik xx 5, Gökhan Aydın xxx 20, Harun Can Doğan xx 2, İlker Türel x, Emre Tanışan x, Berkay Genç x 4, Mertcan Sonkol xx 14, Fatih Kızılca x 2
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Umpig xxx 18, Cenk Şekercioğlu xxx 11, Özgür Şahin xxx 21, Hunt xx 7, İbrahim Ahmet x, Alican Güney xxx, 21, Mert Ulutaş xx 2, Burak Can xx 2
1. periyot: 22-14 (Balıkesir BSB lehine)
Devre: 40-36 (Manisa BSB lehine)
3. periyot: 67-61 (Balıkesir BSB lehine)
5 Faulle çıkanlar: İsmail Çevik (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor), Cenk Şekercioğlu (Manisa Büyükşehir Belediye) - BALIKESİR