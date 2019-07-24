Türkiye, Avrupa'da alkolün en pahalı olduğu ikinci ülke

Alkollü içkilere yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı vatandaşın cebini yakarken, Türkiye'yi de pahalılıkta zirveye taşıdı. Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, satın alma gücüne göre hesaplandığında Türkiye, 37 Avrupa ülkesi içinde alkolün en pahalı olduğu ikinci ülke. Listenin ilk sırasında ise Arnavutluk yer alıyor. Üçüncü sırada ise Bosna Hersek var.

EN UCUZU LÜKSEMBURG

Tabloya göre, Türkiye'nin satın alma gücü hem AB ortalamasından yüzde 35 düşük, hem de Türkiye'de alkol fiyatları AB ortalamasından yüzde 65 daha pahalı. Alkolün en ucuz olduğu Avrupa ülkesi ise Lüksemburg. Satın alma gücüne göre eşdeğer miktarda parayla Türkiye'de 0,4 litre alkollü içki alabilirken, Lüksemburg'da 2,73 litre içki alabiliyorsunuz. Lüksemburg'u ucuzlukta Almanya, İsviçre ve Hollanda takip ediyor.

Satın alma paritesine göre, eşit değerdeki parayla alınabilen alkol miktarı:

1-Arnavutluk - 0.31 litre

2-Türkiye - 0.4 litre

3-Bosna Hersek - 0.43 litre

4-Karadağ - 0.44 litre

5-Sırbistan - 0.47 litre

6-İzlanda - 0.5 litre

7-Yunanistan - 0.51 litre

8-K.Makedonya - 0.52 litre

9-Norveç - 0.6 litre

10- Finlandiya - 0.61 litre

VATANDAŞ ZAMLAR YÜZÜNDE SAHTE İÇKİYE YÖNELDİ

Zamlarla birlikte yurt genelinde kaçak alkollü içki üretimi de arttı. Üretimine en çok ilgi gösterilen içki ise rakı oldu. Bazı fırsatçılar merdiven altı tabir edilen denetimsiz imalathanelerde üretilen içkileri tezgah altından piyasaya sürmeye başladı. Ancak bu durum acı bir tabloyu da ortaya çıkardı. Son bir ayda Adana, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de 23 kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi.