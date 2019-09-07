Türkiye-Andorra mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu!
A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 5. maçında Andorra'yı konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'ndeki 5. maçında Vodafone Park'ta Andorra'yı konuk edecek. Mücadeleyi İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Donald Robertson yönetecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Güven Yalçın, Cenk Tosun
ANDORRA: Gomes, San Nicolás, Llovera, Lima, Cervós, Rodríguez, Rebés, Marc Vales, Clemente, Vieira, Martínez