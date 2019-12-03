3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak

03.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:27

3. Türkiye Altın Marka Ödülleri'nde halk oylaması sonuçlandı. Bu yıl İdeal Su ana sponsorluğunda gerçekleşen Türkiye Altın Marka Ödülleri, 13 Aralık 2019 Cuma akşamı Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da düzenlenecek törenle sahipleriyle buluşacak.

GÜÇLÜ MARKALAR TÜRKİYE'YE GÜÇ KATACAK

"Güçlü bir Türkiye için Türk markaları seçin" mottosuyla yola çıktılarını belirten Türkiye Altın Marka Ödülleri Düzenleme Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, "Halkımız 29 kategoride, kalbine hitap eden, bir duruşu olan, hayata geçirdiği başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken kurum ve kişileri Türkiye'nin altın markaları olarak seçti. Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz Türkiye Altın Marka Ödüllerinde 200 markanın temsilcisini ağırladık. Bu yıl ödül törenine ilgi çok daha yoğun" diye konuştu.

"MARKALAŞMAYI TEŞVİK EDEN ETKİNLİKLER ÇOK KIYMETLİ"

3. Türkiye Altın Marka Ödülleri'nin ana sponsorluğunu üstlenen İdeal Su CEO'su Sengül Sarışın ise; "İdeal Su Kasım ayında yeni bir yapılanma sürecine girdi. Sarbay Group olarak İdeal Su'yu bünyemize kattık. Yeni yönetim kurulumuzla birlikte markalaşma ve kurumsallaşma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki, ülkemizin dünya pazarında rekabetçi bir konum kazanmasında markalaşma yolculuğunu tamamlayan firmaların katma değeri çok önemli olacak. İdeal Su ailesi olarak Türkiye Altın Marka Ödülleri'nin markalaşmanın öneminin aktarılmasında yönlendirici olacağına inanıyoruz. Bu nedenle ülkemiz için faydalı olacak bu etkinliğe destek olmaktan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

Türkiye Altın Marka Ödülleri Düzenleme Kurulu Başkanı Nedim Delibaş