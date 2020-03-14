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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Telekom, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı

Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Türk Telekom Stadı korona virüsüne karşı tedbir amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

14.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:17
Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı

Süper Lig'in 26. haftasında yarın oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbi müsabakası öncesinde Türk Telekom Stadı'nda korona virüsüne karşı tedbirler arttırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri stada gelerek, ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Stadyumda ilk olarak yedek kulübelerini ilaçlayan ekipler, daha sonra da soyunma odaları başta olmak üzere, futbolcuların kullanacağı iç kısımları dezenfekte etti.

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Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı

Kaynak: İHA

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Türk Telekom Stadı koronavirüse karşı ilaçlandı

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