“Türk şirketlerinin yurtdışı yatırımı 10 milyar dolara ulaşabilir”

20.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:02

Türk şirketlerinin yurt dışında gerçekleştirdiği satınalma ve sıfırdan yatırımlarda artış olduğunu kaydeden Volkan Kara, yatırımların 10 milyar dolara kadar büyüyebileceğini söyledi.