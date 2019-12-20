“Türk şirketlerinin yurtdışı yatırımı 10 milyar dolara ulaşabilir”
Türk şirketlerinin yurt dışında gerçekleştirdiği satınalma ve sıfırdan yatırımlarda artış olduğunu kaydeden Volkan Kara, yatırımların 10 milyar dolara kadar büyüyebileceğini söyledi.
20.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:02
Türk şirketlerinin yurt dışında gerçekleştirdiği satınalma ve sıfırdan yatırımlarda artış olduğunu kaydeden Volkan Kara, yatırımların 10 milyar dolara kadar büyüyebileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com