Türk Hava Yolları-Sistem9 Yeşilyurt: 2-3
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Türk Hava Yolları-Sistem9 Yeşilyurt: 2-3

02.03.2021 20:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 20:35
Türk Hava Yolları-Sistem9 Yeşilyurt: 2-3

SALON: TVF Burhan Felek VestelHAKEMLER: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), İlhami Şenyurt (Türkiye)TÜRK HAVA YOLLARI: Özge Nur, Ebrar, Şeyma, Aslı, Carlini, Kingdon, Berin (L), Merve (L) (Polen, Ada, Nur Sevil)SİSTEM9 YEŞİLYURT: Derya, Zeynep Sude, Carutasu, Scuka, Cross, Buket, Bihter (L), (Duru (L),...

SALON: TVF Burhan Felek Vestel

HAKEMLER: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), İlhami Şenyurt (Türkiye)

TÜRK HAVA YOLLARI: Özge Nur, Ebrar, Şeyma, Aslı, Carlini, Kingdon, Berin (L), Merve (L) (Polen, Ada, Nur Sevil)SİSTEM9 YEŞİLYURT: Derya, Zeynep Sude, Carutasu, Scuka, Cross, Buket, Bihter (L), (Duru (L), Ece, İrem, Burcu)SETLER: 31-29, 19-25, 25-23, 21-25, 10-15

SÜRE: 152 dakika (40' 28' 32' 31' 21')

İki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği 2021 CEV Challenge Kupası yarı final eşleşmesinde, ilk maçı kazanan taraf 3-2'lik sonuçla Sistem9 Yeşilyurt oldu. CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçı yarın saat 17.00'de TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.


- İstanbul
Türk Hava Yolları-Sistem9 Yeşilyurt: 2-3

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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