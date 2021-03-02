Türk Hava Yolları-Sistem9 Yeşilyurt: 2-3
SALON: TVF Burhan Felek VestelHAKEMLER: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), İlhami Şenyurt (Türkiye)TÜRK HAVA YOLLARI: Özge Nur, Ebrar, Şeyma, Aslı, Carlini, Kingdon, Berin (L), Merve (L) (Polen, Ada, Nur Sevil)SİSTEM9 YEŞİLYURT: Derya, Zeynep Sude, Carutasu, Scuka, Cross, Buket, Bihter (L), (Duru (L),...
SALON: TVF Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Zaur Hajiyev (Azerbaycan), İlhami Şenyurt (Türkiye)TÜRK HAVA YOLLARI: Özge Nur, Ebrar, Şeyma, Aslı, Carlini, Kingdon, Berin (L), Merve (L) (Polen, Ada, Nur Sevil)SİSTEM9 YEŞİLYURT: Derya, Zeynep Sude, Carutasu, Scuka, Cross, Buket, Bihter (L), (Duru (L), Ece, İrem, Burcu)SETLER: 31-29, 19-25, 25-23, 21-25, 10-15
SÜRE: 152 dakika (40' 28' 32' 31' 21')
İki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği 2021 CEV Challenge Kupası yarı final eşleşmesinde, ilk maçı kazanan taraf 3-2'lik sonuçla Sistem9 Yeşilyurt oldu. CEV Challenge Kupası yarı final rövanş maçı yarın saat 17.00'de TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı