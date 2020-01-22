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Türk futbolunun efsane başkanı: İlhan Cavcav

Gençlerbirliği Kulübünün 3 yıl önce hayata veda eden onursal başkanı İlhan Cavcav, yaptığı transferler, teknik direktör değişiklikleri ve altyapıya verdiği önemle Türk futbol tarihindeki yerini aldı.

22.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:19

Kulübünün 3 yıl önce hayata veda eden onursal başkanı , yaptığı transferler, teknik direktör değişiklikleri ve altyapıya verdiği önemle Türk tarihindeki yerini aldı.

Kaynak: Dugout

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