Türk futbolunun efsane başkanı: İlhan Cavcav

22.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:19

Gençlerbirliği Kulübünün 3 yıl önce hayata veda eden onursal başkanı İlhan Cavcav, yaptığı transferler, teknik direktör değişiklikleri ve altyapıya verdiği önemle Türk futbol tarihindeki yerini aldı.