Türk futbolcu 1 saniye bile düşünmedi! Dünyanın en zengin takımını reddetti

Suudi Arabistan destekli bir yatırım fonu tarafından satın alındıktan sonra dünyanın en zengin kulübü unvanını eline alan Newcastle United, Bayer Leverkusen forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'ın kapısını çaldı.

KEREM, NEWCASTLE UNITED'A GİTMEK İSTEMEDİ

Sporx'in haberine göre, Bayer Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu için transferin son gününe kadar girişimde bulunduğu ancak Kerem'in bu teklifi geri çevirdiği aktarıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

28 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon Devler Ligi'nde oynamak istediği için bu teklife olumsuz karşılık verdiği belirtildi. Hoffenheim'den 2019 yılında Bayer Leverkusen'e 32 milyon euro karşılığında transfer olan Kerem Demirbay, bu sezon şu ana kadar forma giydiği 26 maçta 3 gol atıp, bir asist yaptı.

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