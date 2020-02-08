Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresini uzatan karar Resmi Gazete'de

08.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:24

Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.