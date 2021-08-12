Turgutluspor hazırlık maçında Bucaspor'u yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turgutluspor hazırlık maçında Bucaspor'u yendi

Turgutluspor hazırlık maçında Bucaspor'u yendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden TFF 2. Lig temsilcisi Turgutluspor, İzmir'de 2. Lig temsilcisi Bucaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden TFF 2. Lig temsilcisi Turgutluspor, İzmir'de 2. Lig temsilcisi Bucaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Turgutluspor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.

Bucaspor tesislerinde oynanan maça Teknik Direktör Kazım Akgün sahaya Numan, Emre, Semih, Yiğit, Hamit, Hakan Turan, Emirhan, Mutlu, Marvin, Burak Çoban ve Muhammet Beşir 11'i ile başladı. Turgutluspor, skorda 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen, sahadan 2-1 üstün ayrılan taraf oldu. Ev sahibi Bucaspor'un golünü Mehmet Fuat Gölbaşı kaydederken, Turgutluspor'un gollerini ise Burak Çoban ve Sarper Çağlar kaydetti. Turgutluspor Kulüp Başkanı Taner Kestaneci karşılaşmayı, Genel Kaptan Tolga Seyman ve Altyapı Koordinatörü Tufan Saraç ile birlikte izledi. - MANİSA

Turgutluspor hazırlık maçında Bucaspor'u yendi
Turgutluspor hazırlık maçında Bucaspor'u yendi
Turgutluspor hazırlık maçında Bucaspor'u yendi
Turgutluspor hazırlık maçında Bucaspor'u yendi
Turgutluspor hazırlık maçında Bucaspor'u yendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nu 'Görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti
Galatasaray, TFF Tahkim Kurulu'nu "Görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti
Fenerbahçe'nin yeni logo talebini TFF kabul etti! Artık yıldızlar olmayacak
Fenerbahçe'nin yeni logo talebini TFF kabul etti! Artık yıldızlar olmayacak
TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
TFF, profesyonel liglerde kulüplerin A takım listesine yazabileceği oyuncu sayılarını belirledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Gülben Ergen Murat Dalkılıç Berdan Mardini
Spor Muslera Mesut Özil Caner Erkin Rıza Kayaalp Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turgutluspor hazırlık maçında Bucaspor'u yendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 11:16:13. #1.15#

title