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Turgutluspor'da Hakan Turan fark yaratıyor

Turgutluspor'da Hakan Turan fark yaratıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftalarında aldığı kötü sonuçların ardından çıkışa geçen, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Turgutluspor'da Hakan Turan, performansıyla alkış alıyor.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk haftalarında aldığı kötü sonuçların ardından çıkışa geçen, son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Turgutluspor'da Hakan Turan, performansıyla alkış alıyor.

Manisaspor'un altyapısından yetişip siyah-beyazlı kulüpte Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de yıllarca forma giyen 29 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, bu sezon tecrübesiyle Turgutlu'da göz kamaştırıyor. Hakan Turan, bu sezon 15 maçta ilk 11'de Turgutluspor formasını giyip güven verdi. Takımın en tecrübeli oyuncuları arasında yer alan başarılı oyuncu, son 11 haftadaki başarılı çıkışta önemli rol oynadı.


Turgutluspor'da Hakan Turan fark yaratıyor

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