Turgutluspor Ali Kuçik'le anlaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Turgutluspor, son olarak 3'üncü Lig takımı Iğdır FK forması giyen tecrübeli forvet Ali Kuçik ile anlaşmaya vardı.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Turgutluspor, son olarak 3'üncü Lig takımı Iğdır FK forması giyen tecrübeli forvet Ali Kuçik ile anlaşmaya vardı. Ali Kuçik, Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan ile bir araya gelirken, görüşme sonunda formayı giyerek resmi sözleşmeye imza attı.

Kulüp Başkanı Ahmet Daşkan, "Ali'nin kalitesini ve tecrübesini konuşmaya gerek yok. Geçmişi ortada. Çok tecrübeli, bu ligi bilen ve başarılı bir oyuncu. Ali Kuçik'in gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok" dedi. 30 yaşındaki futbolcu ilk yarıda 1 maçta 23 dakika görev aldı.