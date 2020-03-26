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Tuncay Şanlı, Koronavirüs, Serdivan, Sakarya, Spor

Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket! Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı.

26.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:36
Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket! Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Sakaryaspor altyapısından yetişen ve Fenerbahçe forması giydikten sonra yıldızlaşarak Middlesbrough, Stoke, Wolfsburg, Bolton, Bursaspor, Umm Salal ve Pune City'de forma giydikten sonra 2016 yılında futbol kariyerini sonlandıran ve son olarak Sakaryaspor'da teknik direktörlük yapan eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Serdivan ilçesinde bulunan 'On7' isimli otelini sağlık çalışanları için tahsis ettiğini açıkladı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZ"

Koronavirüs salgını başladığında Serdivan ilçesindeki otelini kapatan Tuncay Şanlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda oteli sağlıkçılar için tahsis ettiğini duyurdu.

Şanlı, "Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanlarımıza mesaileri dışında dinlenebilmeleri için otelimizi tahsis ettik. Lütfen evde kalmaya devam edelim" dedi.

Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket! Otelini sağlık çalışanlarına tahsis etti

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı'dan anlamlı hareket

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Haber Yorumları (2)
52/1AFYONLU: keşke sende fb yi terk etmeseydinde fb li kalsaydın sen fb değil paraya tapanlardansın aynı f. terim gibisiniz yani aziz baş. dinlemeyip bir hocanın aklıla fb terk et utanmadan birde fb tv sinde konuş yazıklar olmasınmı seningibilere?yani sen aynı var koçgibi sadde fb li a. şen var oğlu var z. şengülvar e. verel vars. soydan bunlar gizli fb düşmanlığı yapan sadde fb lilerdir?koç aziz baş. zamanındada tff gidip fb düşürün diyen zat dır?azi, zbaş. boşamı kovdu sanılıyor?gelin gelin hepinizgelin?1. liğdeğdik
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FB: Helal olsun.
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