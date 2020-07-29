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Tulumuna "Datome" yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının bulunduğu yoğun bakım ünitesinde görevli Yunus Altaş'ı, ünlü basketbolcu Luigi Datome hediye ettiği formayla sevindirdi.

Tulumuna
29.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:04

Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının bulunduğu yoğun bakım ünitesinde görevli Yunus Altaş'ı, ünlü basketbolcu Luigi Datome hediye ettiği formayla sevindirdi.

Isparta Şehir Hastanesi Pandemi Yoğun Bakım Ünitesi'nde görevli hemşire Yunus Altaş, giydiği tulumun arkasına sezon sonu Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran İtalyan basketbolcu "Datome" ile ünlü sporcunun maçlarda kullandığı numarası olan "70"i yazdı.

Altaş, tulumunun fotoğrafını sosyal medya hesabından ünlü basketbolcu Luigi Datome'yi de etiketleyerek paylaştı.

Binlerce beğeni alan paylaşıma Datome, "Bu sen misin? Çok tatlısın, seninle gurur duyuyorum. Senin işlerin için çok teşekkürler." yanıtını verdi.

Datome, daha sonra adresini istediği Altaş'a imzalı formasını gönderdi.

Hiç giymeden çerçeveyle muhafaza altına aldı

Yunus Altaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayranı olduğu basketbolcunun kendisine bu şekilde dönüş yapacağını hiç beklemediğini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin 2017'de Avrupa şampiyonluğunu kazandığı formayı hediye aldığını aktaran Altaş, "Çok mutlu oldum. Böylesi zor bir süreçte, bu tür bir anı olması benim açımdan çok güzel oldu. Moral ve motivasyonumu artırdı. Kendisi İtalya'daymış. İstanbul'dan formayı isteyip, imzasını atıp bana gönderdi. Benim için çok gurur verici bir tablo. Bu formadan iki tane var ve birisi benim. Hemen çerçeveyle muhafaza altına aldım. Hiç giymedim." diye konuştu.

Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Feridun Ruşen Keskin de salgın döneminin zorlu bir süreç olduğuna dikkati çekti.

Sağlık çalışanlarına, böyle bir moral desteğinin verilmesinin çok anlamlı olduğunu anlatan Keskin, "Fenerbahçe Beko ve Luigi Datome'ye bu duyarlı yaklaşımından dolayı Isparta Şehir Hastanesi olarak çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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