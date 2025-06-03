TÜİK ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI! Mayıs ayı enflasyonu ne oldu? 2025 Mayıs enflasyonu yüzde kaç arttı?

"Mayıs ayı enflasyon verileri belli oldu mu?" sorusu sabah saatlerinden bu yana en çok aratılan konular arasında yer aldı. TÜİK'in güncellediği verilere göre, Mayıs 2025 enflasyonu aylık bazda %3,25, yıllık bazda ise %75,45 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 5 aylık enflasyon verisiyle birlikte zam hesaplamalarında önemli bir eşik daha aşıldı. Peki, Mayıs ayı enflasyon verileri belli oldu mu?

MAYIS AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın beşinci enflasyon verilerini oluşturan mayıs ayı enflasyon rakamları açıkladı. Buna göre enflasyon mayıs ayında yüzde 1,53 arttı, yıllık bazda yüzde 35,41 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %32,87 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %32,87 artış, ulaştırmada %24,59 artış ve konutta %67,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %8,25, ulaştırmada %4,07 ve konutta %9,34 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %0,71 AZALDI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,71 azalış, ulaştırmada %2,66 artış ve konutta %2,99 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %-0,18, ulaştırmada %0,40 ve konutta %0,48 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 28 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 111 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %34,81 ARTTI, AYLIK %2,25 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,24 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,81 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,00 artış olarak gerçekleşti.