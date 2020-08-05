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TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 68.52'ye geriledi

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Haziran ayındaki 69.22'den, Temmuz ayında 68.52'ye geriledi.

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 68.52'ye geriledi
05.08.2020 15:12 | Son Güncelleme: 05.08.2020 15:25

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK), Haziran ayındaki 69.22'den, Temmuz ayında 68.52'ye geriledi. 

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre REK, Eylül 2018'de lirada yaşanan sert değer kaybının ardından tarihi düşük düzey olan 62.51'i görmüştü.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor. 

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.


Kaynak: DHA

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