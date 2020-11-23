TÜBİTAK 105 personel alacak

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi'ne bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsü'nde 105 personel istihdam edilecek. Adayların 14 Aralık tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK)Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsü (BTE) bünyesinde görev yapmak üzere, 98'i araştırmacı ve 7'si teknisyen olmak üzere 105 personel işe alınacak.

PERSONEL KOCAELİ'DE GÖREV YAPACAK

SON BAŞVURU TARİHİ 14 ARALIK

Söz konusu personel Kocaeli'de görev yapacak. Personel alımına ilişkin gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da öğrenilebilecek.

Başvurular ise "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 14 Aralık'a kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık