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Türkiye Spor Yazarları Derneği, İbrahim Gürler, Manisaspor, Spor

TSYD'den basın mensubunu darp eden kulüp yöneticilerine kınama

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 27'nci haftasında Anagold 24Erzincanspor'un Manisaspor'u konuk ettiği karşılaşmada, ev sahibi ekipten iki yöneticinin TSYD Erzincan temsilcisi İbrahim Gürler'i darp etmesi sebebiyle bir kınama mesajı yayımladı.

09.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:41
TSYD'den basın mensubunu darp eden kulüp yöneticilerine kınama
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 27'nci haftasında Anagold 24Erzincanspor'un Manisaspor'u konuk ettiği karşılaşmada, ev sahibi ekipten iki yöneticinin TSYD Erzincan temsilcisi İbrahim Gürler'i darp etmesi sebebiyle bir kınama mesajı yayımladı.

Darp edilen gazeteci İbrahim Gürler'in yalnız olmadığının vurgulandığı mesajda, "Türkiye Spor Yazarları Derneği Erzincan temsilcisi İbrahim Gürler, Anagold 24Erzincanspor-Manisaspor 3'üncü Lig maçı öncesinde Erzincansporlu iki yönetici tarafından tekme ve tokatla darp edilmiştir. Şurası asla unutulmamalıdır ki, basın mensuplarının yaptığı haber veya eleştiri beğenilmeyebilir, ancak bunun karşılığı şiddet ve saldırı değildir. Hastaneden darp raporu alan arkadaşımıza yapılanlar karşısında sadece kınama yayınlamakla kalmayacağız ve olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu şahıslarla ilgili açılacak davada İbrahim Gürler asla yalnız değildir" ifadeleri yer aldı.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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