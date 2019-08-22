TSYD Adana Şubesinden "Futbolda Değişen Oyun Kuralları" semineri

22.08.2019 08:51

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından 'Futbolda Değişen Oyun Kuralları' semineri verildi. Seminer ardından 'Yeni Sezona Merhaba' kokteyli düzenlendi. Kokteylde ülke sporunda üst kademede kendilerine yer edinenlere başarı plaketleri takdim edildi.



Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesislerinde futbol müsabakalarında değişen oyun kuralları hakkında basın mensuplarını bilgilendirmek için seminer düzenlendi. İl Hakem Kurulu Başkanı Kürşat Uçar'ın yeni oyun kurallarını anlatmasının ardından düzenlenen kokteylde, başarı plaketleri sahiplerini buldu. Kokteylin açılış konuşmasını gerçekleştiren TSYD Adana Şubesi Başkanı Ahmet Kurtul Çakın yeni sezonun bütün camia için hayırlı olması temennisinde bulunurken 2019-2020 sezonunda Adana'dan üst kademe görevlerde yer almaya başlayan 3 ayrı ismi tebrik etti.



Yeni sezonda Mehmet Sağlam PFDK Yönetim Kurulu Üyesi olurken, Sadi Kurdak Dopingle Mücadele Kurulu'nda ve Prof. Dr. Orhan Şen TFF Sağlık Kurulu'nda kendilerine yer buldu.



TFF Sağlık Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Süper Lig hakemi Zorbay Küçük, TFF 1. Lig hakemi Caner Ak ve Seyhan Belediyesi Spor Dairesi Müdürü Nesrin Olgun Arslan'a başarı plaketleri takdim edildi.



Toplantıya Adana yerel basını ve ulusal basınının yanı sıra CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin de katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA