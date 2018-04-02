Tso Eçimlerinde Kazanan Recep Ocak Oldu

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Ertelenen seçim bugün yapıldı.

Zonguldak Alaplı Ticaret ve Sanayi Odasında öğlen başlayan oy verme işlemi sonrası sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre seçimi Recep Ocak'ın listesi kazandı.

İki adayın yarıştığı seçimde oy verme işlemleri öğlen 13.00 itibariyle başladı.

350 üzerinde üyenin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Recep Ocak ile İş adamı Murat Yılmaz grupları yarıştı.

Oy verme işleminin ardından sandıklar tek tek açılarak oylar sayıldı.

5 komitenin 4'de Recep Ocak listeleri birinci gelirken Yılmaz'ın listesi komitede listesinde yer alamadı.4.cü Komite'deki Gürkan Yazıcı ile Gökhan Güney arasındaki sandıktan çıkan oylar eşit çıkınca, isim çekilişe geçildi.Çekilişte Gökhan Güney Çıkınca Recep Ocak'ın tüm Komiteleri listede yer almış oldu.

Seçimi kazanan Recep Ocak beraberindekilerle coşkulu kutlama yaptı.

Daha sonra bir teşekkür konuşması yapan Ocak, "Allah Alaplı'ya hayırlı uğurlu etsin. Burada gerçekten Alaplı iş adamları sesimizi duydu. Alaplı bize teveccüh gösterdi, yapacağımız çalışmalarımızla Alaplı'ya mahcup olmayacağız. Bugüne kadar ruhunu kaybetmiş bir ticaret odasının ruhunu yeniden kazandırıp, katma değer oluşturmak için memleketimize elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Buradaki arkadaşlarımızın içerisinde kaybedenler de bizim kardeşimiz, kazananlar da bizim kardeşimizdir. Bundan sonra hiçbir ayrımcılık olmadan herkesin oda başkanı olacağız. Odanın imkanlarından bütün arkadaşlarımız eşit bir şekilde yararlanacaktır. Adalete önem vereceğiz ve ayrımcılık yapmayacağız. Allah hepinizden, Alaplı halkından razı olsun. Esnaflara mesajımız, herkese hizmet etmeye çalışacağız" diye konuştu. - ZONGULDAK