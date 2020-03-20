Trump'tan yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu: Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik ABD Başkanı Trump, koronavirüse mücadele kapsamında halkın sürekli gittiği büyük marketlerin kapatılmasına kararı verdiklerini duyurdu.

ABD Başkanı Trump koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump virüse karşı alınan önlemler kapsamında "Büyük marketlerin kapatılmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.

MEKSİKA SINIRI KAPATILDI

Geçen hafta Kanada ile sınırları zaruri olmayan geçişlere kapattıklarını anımsatan Trump, bu konuda Meksika ile de çalıştıklarını kaydetti. Donald Trump, iki ülkenin sınırlarını mecburi olmayan geçişlere kapatacaklarını kaydederek, "Meksika bizim güney sınırımızı korumak için adımlar atıyor. Avrupa ile uçuşları da askıya alıyor." değerlendirmesinde bulundu.