Trump'ı çılgına çeviren Colin Kaepernick için tarihi karar!

14.11.2019 14:03 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:07

Colin Kaepernick doğduğu şehir olan Wisconsin'de 26 Ağustos 2016 tarihinde Green Bay Packers'a karşı oynanan bir hazırlık maçındaki ulusal marş sırasında ayağa kalkmayarak kulübede oturmuş, Milwaukee olaylarında genç siyahi Sylville Smith'in polis tarafından katledilmesini protesto etmişti.

Yıldız oyuncu daha sonra oynanan maçlarda ulusal marşlar sırasında diz çökerek ırk ayrımcılığını ve buna bağlı polisin uyguladığı şiddeti sebebiyle protestosunu sürdürmüştü. Yıldız oyuncu daha sonra oynanan maçlarda ulusal marşlar sırasında diz çökerek ırk ayrımcılığını ve buna bağlı polisin uyguladığı şiddeti sebebiyle protestosunu sürdürmüştü.

AĞIR İFADELER KULLANILDI

2015-2016 sezonu sonunda serbest ünlü sporcu, kendisine istediği kontratı bir türlü bulamadı.Amerika Başkanı Donald Trump da çok konuşulan isimle ilgili ülkeyi sallayan açıklamalar yaptı:

"Bayrağına saygısızlık yapan şu şerefsizi sahadan alın" demesiyle tartışmanın boyutu alevlendi. Kaepernick ve eski takım arkadaşı Eric Reid ile birlikte lig yönetimine dava açtı.Buna karşılık lig yönetimi ulusal marşı protesto eden oyuncuları cezalandıracağını açıkladı.

Takım sahipleri de bir arada duruş sergiledi Kaepernick bir maçta dahi forma giymedi.

KAEPERNICK İÇİN ANTRENMAN DÜZENLENECEK

Amerikan Futbol Ligi (NFL) bu hafta sonu için oyun kurucu Colin Kaepernick için bir antrenman seansı düzenleyeceğini duyurdu. Seansın oyuncunun katılacağı basın açıklamasını da içereceği ve basın mensuplarına kapalı yapılacağı ifade edildi.

Açıklamanın ardından Kapernick, Twitter üzerinden "3 senedir bunu bekliyordum ve buna hazırım." dedi. Seansın ardından oyuncunun lige resmi olarak geri dönme ihtimalinin olduğu konuşuluyor.