A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Milletler Ligi'nde (VNL) 3. haftanın ilk maçında ev sahibi Hollanda'ya konuk oluyor. Saat 21.30'da başlayan mücadele, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanıyor. Peki, TRT SPOR Yıldız canlı izleme linki var mı?

HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT?

Hollanda ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, TRT Spor Yıldız kanalından canlı maç izlenebilecek. Hollanda-Türkiye Maçı, saat 21:30 başladı.

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Hollanda ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadinlar Milletler Ligi maçı, Apeldoorn'da, Omnisport Apeldoorn Stadyumu'nda oynanıyor.

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