TRT payı yüzde kaç? TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılırsa faturalar ne kadar düşer?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada TRT payı ve Enerji Fonu kesintisinin kaldırılacağını açıkladı. Bu karar sonrası vatandaşlar "TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılırsa elektrik faturaları ne kadar düşer? Faturadaki TRT payı yüzde kaç? sorusunun yanıtını aramaya başladı.
Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faturalarda yeni döneme geçileceğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarına göre, Kabine'de elektrik faturalarına yansıtan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerine dair değişiklik kararı alındı. Peki TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılırsa elektrik faturaları ne kadar düşer? TRT Payı yüzde kaç?
3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11. maddesinde belirtildiği üzere, aylık elektrik tüketim bedelinin %2'si TRT payıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde faturalarda TRT payı ve enerji fonu kesintisi olmayacağını duyurdu. Buna göre faturalarda yüzde 3 oranında indirim olması planlanıyor. Yani Her iki kesintinin kaldırılmasıyla vatandaş her 100 TL'lik faturada 3.25 TL daha az ödeyecek.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı olup, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedel olarak adlandırılıyor.
Elektrik altyapısını iyileştirmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılan çalışmalara aktarılan bedel olarak adlandırılıyor.
3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereği, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun giderlerinin karşılanabilmesi için aktarılan bedel olarak karşımıza çıkıyor.