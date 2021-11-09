TRT payı yüzde kaç? TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılırsa faturalar ne kadar düşer?

Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faturalarda yeni döneme geçileceğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarına göre, Kabine'de elektrik faturalarına yansıtan TRT payı ve Enerji Fonu kesintilerine dair değişiklik kararı alındı. Peki TRT payı ve Enerji Fonu kesintileri kaldırılırsa elektrik faturaları ne kadar düşer? TRT Payı yüzde kaç?

TRT PAYI YÜZDE KAÇ?

3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11. maddesinde belirtildiği üzere, aylık elektrik tüketim bedelinin %2'si TRT payıdır.

TRT PAYI VE ENERJİ FONU KESİNTİLERİ KALDIRILIRSA ELEKTRİK FATURASI NE KADAR DÜŞER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde faturalarda TRT payı ve enerji fonu kesintisi olmayacağını duyurdu. Buna göre faturalarda yüzde 3 oranında indirim olması planlanıyor. Yani Her iki kesintinin kaldırılmasıyla vatandaş her 100 TL'lik faturada 3.25 TL daha az ödeyecek.

ENERJİ FONU KESİNTİSİ NE KADAR?

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı olup, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedel olarak adlandırılıyor.

ELEKTRİK ENERJİ FONU NEDİR?

Elektrik altyapısını iyileştirmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda yapılan çalışmalara aktarılan bedel olarak adlandırılıyor.

ELEKTRİK FATURASI TRT PAYI NEDİR?

3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu gereği, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun giderlerinin karşılanabilmesi için aktarılan bedel olarak karşımıza çıkıyor.

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