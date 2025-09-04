Trossard Beşiktaş'a mı geliyor?

Vaclav Cerny hamlesinin ardından kanat rotasyonunu daha da genişletmek isteyen Süper Lig devi, yeni bir ismi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Transfer gündemine dair sıcak gelişmeler ise taraftarları heyecanlandırıyor.

22 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Beşiktaş, Arsenal'in Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard için resmi adım attı. Siyah-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibine 22 milyon euro değerinde bir teklif sundu. Görüşmelerin bonservis bedeli üzerinden devam ettiği ifade edildi.

KARİYERİNDE YENİ BİR ADIM

Trossard'ın da Arsenal'de ilk 11'deki rolünü kaybetmesi nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı ve kariyerinde farklı bir yol çizmek istediği öne sürüldü.

GERİDE KALAN SEZON PERFORMANSI

Tecrübeli kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla toplam 56 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 10 gol atıp 10 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.