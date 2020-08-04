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Transferinin kısa sürede açıklanması beklenen Arda Turan G.Saray'dan maç başı 200 bin TL kazanacak

Uzun süredir Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Maç başı 200 bin TL alacağı iddia edilen milli futbolcunun transferini Galatasaray'ın kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

04.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:09

Galatasaray'da geri dönmesi gündemde olan Arda Turan'ın boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetimin ise tecrübeli futbolcunun bu jestine, maç başı teklifini yüksek tutarak yanıt vermeye hazır olduğu belirtildi. Bu rakamın da 200 bin lira olduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın Arda Turan transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

TERİM YÖNETİMLE ARDA İÇİN GÖRÜŞTÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçtiğimiz günlerde, Arda Turan'ın geri dönüşü için yönetimle görüştüğünü söylemişti.

Deneyimli hoca, "Başkan ve yönetimimizle yaptığımız toplantıda onlarca oyuncu hakkında konuştuk. Arda da bunlardan birisi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

(Milliyet)

Transferinin kısa sürede açıklanması beklenen Arda Turan G.Saray'dan maç başı 200 bin TL kazanacak

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Haber Yorumları (10)
BOŞ MUKAVELE: Arda boş mukaveleye imza atmaya hazır çok belli. . . Aylığı kaç asgari ücret ediyor hesaplayabilen var mı?
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ÖZ KIRIKKALELİ: MAÇ BAŞI ALACAĞI PARA 1000 TL. 4 HAFTA ÇIKSA 4. 000 TL EDER. MATEMATİĞİM NE GÜZEL BY ARDA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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