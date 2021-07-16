Transferde yılın bombası patlıyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
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Transferde yılın bombası patlıyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Fenerbahçe forvet transferinde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Vitor Pereira, eski öğrencisi olan Hulk'la bir görüşme yaptı ve olumlu yanıt aldı.

Fenerbahçe'de hücum bölgesi için araştırmalar dört koldan sürerken, listede bulunan isimlerden Hulk konusunda önemli bilgiler ortaya çıktı.

ANLAŞMADAKİ MADDE İŞLERİ KOLAŞLAŞTIYOR

Sarı-Lacivertlilerin kadrosuna katmayı planladığı Brezilyalı'nın, 31 Aralık 2022 tarihine kadar ülkesinin takımlarından Atletico Mineiro ile sözleşmesi bulunuyor. Ancak Hulk, bedelsiz olarak imza attığı Atletico MG ile yaptığı anlaşmaya, "İstediği zaman bedelsiz olarak ayrılır" maddesi koydurdu.

Transferde yılın bombası patlıyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı

PEREIRA'YA "GELİRİM" DEDİ

35 yaşındaki forvet, başka bir kulüple anlaşma sağlarsa Brezilya ekibi oyuncu için bonservis bedeli talep edemeyecek. Hulk'un menajerinin yıllık talebinin 4 milyon Euro olduğu, oyuncunun ise 2 senelik sözleşme istediği ifade edildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın Çin'in Shanghai Port takımından öğrencisi olan Hulk ile bir görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı belirtildi.

SON KARARI ALİ KOÇ VERECEK

Fenerbahçe bu konuyla ilgili henüz net karar vermedi. Yönetim, listesinde bulunan başka golcülerin durumunu da yakından takip ediyor. Vedat Muriqi ve Sörloth gibi oyuncuların kiralanması durumu söz konusu olursa Hulk'tan vazgeçilecek.

Transferde yılın bombası patlıyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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