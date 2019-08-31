Transfer sezonu ne zaman kapanacak? Ara transfer dönemi ne zaman?

31.08.2019 07:41

Süper Lig'de takımlar, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Her gün spor haberlerinde yeni bir imza haberi geliyor. Bu durum birçok yönden eleştiriliyor. Çünkü Süper Lig yeni sezonu başladı ve 3. haftasına girildi. Peki, transfer sezonu ne zaman kapanacak?

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın başlayacak birinci transfer ve tescil döneminin 2 Eylül'de sona ereceği bildirildi.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin ise 4 Ocak 2019'da başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacağı ifade edildi.

2019-2020 SÜPER LİG SEZONU TAKVİMİ

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu, Cemil Usta Sezonu olarak oynanacak. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başladı.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.