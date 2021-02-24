Trafik kazası geçiren ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un sağlık durumu iyiye gidiyor
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Trafik kazası geçiren ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un sağlık durumu iyiye gidiyor

24.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 12:36

Dünyanın en önemli sporcuları arasında gösterilen ve geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan golfçü Tiger Woods'un son durumunun iyi olduğu belirtildi. İyileşme sürecine başlayan Woods, geçmiş olsun mesajları için sporseverlere teşekkür etti.

California'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un, tedavisine yanıt verdiği ve uyanık olduğu bildirildi.

Tiger Woods'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ünlü golf sporcusunun durumunun iyi olduğu ve hastane odasında iyileşme sürecinin başladığı ifade edildi.

YOĞUN İLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİLDİ

ABD'li sporcuya kaza sonrasında sağ ayak ve bileğinden cerrahi ameliyat yapıldığı açıklandı.

Ayrıca açıklamada, kaza sonrasında sporseverlerin gösterdiği yoğun ilgi ve geçmiş olsun mesajları için de teşekkür edildi.

Başka aracın karışmadığı kaza ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

45 yaşındaki ünlü sporcu, Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde takla atan aracından itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılmıştı.

Trafik kazası geçiren ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un sağlık durumu iyiye gidiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge

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