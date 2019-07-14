Trabzonsporlu taraftarlar, Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılmasını istemiyor!

Trabzonspor'un milli oyuncusu Yusuf Yazıcı, sabah idmanından sonra Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek Fransa'nın Lille takımına transfer olmak istediğini belirtti.

Bu haber üzerine sosyal medyadan örgütlenen bordo-mavili taraftarlar, Twitter'dan "Yusuf Yazıcı Trabzon'dan gitme" hashtagini tt yaptı. Türkiye gündeminde ilk sıraya kadar yükselen etikette şu twitler yer alıyor: