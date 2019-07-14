Trabzonsporlu taraftarlar, Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılmasını istemiyor!
Lille ile adı geçen Yusuf Yazıcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Bunun üzerine bordo-mavili taraftarlar da Twitter'dan, "Yusuf Yazıcı Trabzon'dan gitme" hashtagini tt yaptı.
Trabzonspor'un milli oyuncusu Yusuf Yazıcı, sabah idmanından sonra Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek Fransa'nın Lille takımına transfer olmak istediğini belirtti.
Bu haber üzerine sosyal medyadan örgütlenen bordo-mavili taraftarlar, Twitter'dan "Yusuf Yazıcı Trabzon'dan gitme" hashtagini tt yaptı. Türkiye gündeminde ilk sıraya kadar yükselen etikette şu twitler yer alıyor:
YORUMLAR (15)
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YUSUF YAZICI GİDERSE HEM TRABZONA HEM TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLAYACAKTIR. . . . DAHA İYİ YERLERE GELMESİ İÇİN GİTMESİ ŞARTTIR. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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iyi de sizi şampiyon yapması için adam 30 yıl daha mı bekleyecek ? zaten 15 seneye kalmaz emekli olur o da şampiyonluk göremeyeceğiniz anlamına geliyor. Bırakın adam gitsin , siz de gelecek paralar ile yerini doldurmaya çalışın. . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Şişirilmiş balon. . . Bir de milli yaptılar. Hangi başarıda imzası var? Sıradan bir futbolcu. Avrupa''da olsa ancak 3. ligde oynar.Cevap Yaz 2 18 Yayından Kaldır
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hahahahahaaaaa çok komiksin1 Yayından Kaldır
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2 Sene dayanamadin . Birde trabzonlusun yaziklar olsun. Paraya söhrete Sehrini satiyorsun. Git defol Bir dahada mümkünse Trabzonu agzina alma.Cevap Yaz 5 12 Yayından Kaldır
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VARSA BİR ŞANSI GİTSİN. HEM O KAZANSIN, HEM ÜLKE KAZANSIN. . .Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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dönek sende nereye gidersen git anca gidersinCevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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şampiyon olacağımıza inanmıyanlar gidebilir inanlar kalıp şampiyon yapacak biiziCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Gideceksen doğru dürüst takıma git lili ne evladımCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Umarim ayrılır.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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