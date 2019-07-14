Trabzonsporlu taraftarlar, Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılmasını istemiyor!

Lille ile adı geçen Yusuf Yazıcı, Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Bunun üzerine bordo-mavili taraftarlar da Twitter'dan, "Yusuf Yazıcı Trabzon'dan gitme" hashtagini tt yaptı.

Trabzonspor'un milli oyuncusu Yusuf Yazıcı, sabah idmanından sonra Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek Fransa'nın Lille takımına transfer olmak istediğini belirtti.

Bu haber üzerine sosyal medyadan örgütlenen bordo-mavili taraftarlar, Twitter'dan "Yusuf Yazıcı Trabzon'dan gitme" hashtagini tt yaptı. Türkiye gündeminde ilk sıraya kadar yükselen etikette şu twitler yer alıyor:

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YORUMLAR (15)

  • HAHAHA:
    YUSUF YAZICI GİDERSE HEM TRABZONA HEM TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLAYACAKTIR. . . . DAHA İYİ YERLERE GELMESİ İÇİN GİTMESİ ŞARTTIR. . . .
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  • KAMBOÇYALI:
    iyi de sizi şampiyon yapması için adam 30 yıl daha mı bekleyecek ? zaten 15 seneye kalmaz emekli olur o da şampiyonluk göremeyeceğiniz anlamına geliyor. Bırakın adam gitsin , siz de gelecek paralar ile yerini doldurmaya çalışın. . .
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  • MAZHAR:
    Şişirilmiş balon. . . Bir de milli yaptılar. Hangi başarıda imzası var? Sıradan bir futbolcu. Avrupa''da olsa ancak 3. ligde oynar.
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  • VATAN:
    2 Sene dayanamadin . Birde trabzonlusun yaziklar olsun. Paraya söhrete Sehrini satiyorsun. Git defol Bir dahada mümkünse Trabzonu agzina alma.
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