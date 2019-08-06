Trabzonspor Yusuf Yazıcı'yı KAP'a bildirdi! İşte sözleşmede yer alan tazminat maddesi

06.08.2019 11:41

Trabzonspor Kulübü, Yusuf Yazıcı transferi için Lille ile anlaşmaya vardı. KAP'a yapılan açıklamada oyuncunun bonuslarla birlikte 17,5 milyon euro ve Edgar Miguel Le karşılığından gönderildiği belirtildi. Anlaşmada yer alan en önemli madde ise Yusuf Yazıcı'nın Türkiye'den herhangi bir takıma kiralanması ya da satılması durumunda Lille Kulübü'nün Trabzonspor'a 20 milyon euro tazminat ödeyecek olması.

İşte Trabzonspor Kulübü'nün KAP'a yaptığı açıklama;

Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille kulübüne transferi konusunda, anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre;

-Losc Lille Kulübü, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 16.500.000.-EUR ödeyecektir.

-Yusuf Yazıcı, 25 maç oynaması halinde, Losc Lille Kulübü, Şirketimize, 1.000.000.-EUR daha ödeyecektir.

-Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'si şirketimize ödenecektir.

-Losc Lille Kulübü, profesyonel oyuncuları Edgar Miguel Le'nin bedelsiz olarak şirketimize kesin transferine izin verecektir.

-Losc Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Losc Lille Kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse, Şirketimize 20.000.000.-EUR tazminat bedeli ödeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.