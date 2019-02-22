Trabzonspor ve Çaykur Rizespor Rakiplerine Aynı Anda Gol Attı!

Süper Ligde 23. hafta Göztepe-Trabzonspor ve Çaykur Rizespor-Yeni Malatya maçlarıyla başladı. Trabzonspor'un Hugo Rodallega, Rizespor'un da Aatıf ile bulduğu goller aynı anda atıldı.

GOLLER, 20.58.11'DE ATILDI

Goller Türkiye saatiyle 20.58.11'de geldi. Daha önceki yıllarda pek de eşine rastlayamadığımız bu olay Türk futbol tarihinde aynı anda atılan gol olarak tarihe geçti.

(Yeni Şafak)