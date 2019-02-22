Trabzonspor ve Çaykur Rizespor Rakiplerine Aynı Anda Gol Attı!
Süper Ligin 23. haftasında Trabzonspor'un Hugo Rodallega ile Çaykur Rizespor'un da Aatıf ile bulduğu gol, Türkiye saatiyle 20.58.11'de oldu.
Süper Ligde 23. hafta Göztepe-Trabzonspor ve Çaykur Rizespor-Yeni Malatya maçlarıyla başladı. Trabzonspor'un Hugo Rodallega, Rizespor'un da Aatıf ile bulduğu goller aynı anda atıldı.
GOLLER, 20.58.11'DE ATILDI
Goller Türkiye saatiyle 20.58.11'de geldi. Daha önceki yıllarda pek de eşine rastlayamadığımız bu olay Türk futbol tarihinde aynı anda atılan gol olarak tarihe geçti.
YORUMLAR (3)
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Haçen kupamızı verin daaaaaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Dış guclerdir oyunudur.?Cevap Yaz 3 1 Yayından KaldırCENDERE: Sen önce yazmayı ögren yavrumYayından Kaldır