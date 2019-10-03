Trabzonspor'un rakibi Basel'den küstah paylaşım! Türkiye haritasını böldüler

Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde konuk edeceği Basel, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. İsviçre ekibinin resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda, Türkiye haritasının bir bölümüne yer verilmedi.

03.10.2019 17:50
Trabzonspor'un rakibi Basel'den küstah paylaşım! Türkiye haritasını böldüler

Trabzonspor'un, Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında sahasında konuk edeceği Basel, Trabzon'a hareket ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak İsviçrelilerin paylaştığı videodaki harita detayı taraftarların tepkisini çekti.

TRAKYA BÖLGESİNE YER VERİLMEDİ

Basel'in resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda Türkiye haritasının bir bölümüne yer verilmedi. Bordo-mavili taraftarlar da Trakya bölgesinin söz konusu videoda yer almamasını küstahlık olarak yorumladı. Skandal paylaşıma onlarca yorum yapılmasına rağmen İsviçrelilerin videoyu kaldırmaması da tepkiyle karşılandı.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (7)

  • HAK:
    BUNLAR TÜRKÜN DAMARINA BASMAMAYI ÖĞRENEMEDİ ARKADAŞ LA BEBELER TRABZONA GELİYORSUNUZ HE. . . . . .
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • MEMLEKETİM:
    Biz hala misafirperverlik adi altinda yalakalik yapalim. Unutmayin; gevurdan dost domuzdan post olmaz.
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • ERHAN:
    dedeleride haritada bölerd!i ama bi halt edemezlerdi böyle tatmin oluyorlar icrata gelemedikleri için
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
  • CANMEN:
    BUNLARAN UCAGINA KALKIS IZINI VERMESINLER. . . KARAYOLUYLA EDIRNE KAPIKULEDEN ZORAKI CIKIS YAPTIRILSIN. . . . BöYLECE BEYINLERINE IYICE KAZIMIS OLURUZ üLKE SINIRLARIMIZI. . . . RESMEN AVRUPA BöLüMüNü SILIREK, SIZE AVRUPA YER YOK DEMEKTELER. . . OYSA BIZ ATILLADAN BERI BUNLARIN YOL HARITASINI CIZMISIS BI MILLETIZ. . . HATTA AVRUPANIN GöBEGINDE KAC HAN DEVLETLERIMIZ MEVCUTTU. . .
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.