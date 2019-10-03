Trabzonspor'un rakibi Basel'den küstah paylaşım! Türkiye haritasını böldüler

03.10.2019 17:50

Trabzonspor'un, Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında sahasında konuk edeceği Basel, Trabzon'a hareket ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak İsviçrelilerin paylaştığı videodaki harita detayı taraftarların tepkisini çekti.

TRAKYA BÖLGESİNE YER VERİLMEDİ

Basel'in resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda Türkiye haritasının bir bölümüne yer verilmedi. Bordo-mavili taraftarlar da Trakya bölgesinin söz konusu videoda yer almamasını küstahlık olarak yorumladı. Skandal paylaşıma onlarca yorum yapılmasına rağmen İsviçrelilerin videoyu kaldırmaması da tepkiyle karşılandı.