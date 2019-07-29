Trabzonspor'un hedefindeki isim Chidozie Awaziem

Trabzonspor defanstaki sıkıntıyı çözmek için harekete geçti. Napoli'den Lorenzo Tonelli ve Fransız stoper Timothee Kolodziejczak ile ilgilenen bordo-mavililerin esas hedefi ise geçen sezon Çaykur Rizespor'da kiralık oynayan Chidozie Awaziem.

5 GOL YENEN 2 HAZIRLIK MAÇI SONRASI TAKVİYE KARARI

Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, forvet transferini sonuçlandırmak için çalışırken stoper takviyesi için de girişimler başladı. Zargo Toure'nin ayrılmasıyla Arjantinli stoper Campi'yi transfer eden bordo- mavililer, son iki hazırlık maçında yenen 5 golün ardından stopere bir takviye daha yapma kararı aldı.

İlk olarak Napoli'ye Tonelli'yi kiralamak için teklif yapılsa da ilerleme olmadı. Bonservisi elinde olan Fransız stoper Timothe Kolodziejczak da listede.

BONSERVİSİ PORTO'DA

Trabzonspor'un en çok istediği futbolcu ise geçen sezon Rizespor'da kiralık oynayan Chidozie Awaziem. Bonservisi Porto'da olan Nijeryalı oyuncu için sezonun sona ermesiyle birlikte teklif yapan bordo-mavililer beklemeye çekilmişti.

22 yaşındaki oyuncunun henüz bir kulüple anlaşamaması üzerine bu görüşmelerin yeniden başlayabileceği de ifade edildi.