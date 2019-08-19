Trabzonspor'un gündemindeki Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi!

Trabzonspor'un görüşmelerini sürdürdüğü 29 yaşındaki golcü oyuncu Daniel Sturridge, annesi ve menajeri olan amcasıyla birlikte İstanbul'a geldi.

19.08.2019 23:57
Trabzonspor'un gündemindeki Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi!

Trabzonspor'un kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Daniel Sturridge, annesi ve menajeri olan amcasıyla birlikte İstanbul Havalimanı'na geldi. Golcü oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

YILLIK 2 MİLYON EURO

Fransız basınında yer alan habere göre Trabzonspor, Sturridge'e senelik 2 milyon euro verecek. Bu rakamın, oynadığı maç ve attığı gol sayısı gibi çeşitli bonuslarla 3 milyon euroya kadar çıkması bekleniyor. Trabzonspor, ayrıca İngiliz futbolcuya 1,5 milyon euro imza parası ödeyecek.

Trabzonspor'un gündemindeki Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi!
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YORUMLAR (6)

  • CANMEN:
    TRABZON BU SEZON. . . GS, BJK VE BASAKSEHIRDEN DAHA KALITELI BENIM GöZüMDE. . . AMA TEK PROBLEMLERI UZUN VADELI STABIL KALAMIYORLAR, BöYLECE SONUNU GETIREMIYORLAR. . . . VE SONRA TABII KABAHATI DISTA ARIYORLAR. . . BU ZAAFLARINI GIDEREBILIRLERSE, SAMPIYONLUGUN CIDDI FAVORILERINDENDIR. . .
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  • CANMEN:
    NIYE DIREK TRABZONA INMEZ BU OYUNCULAR. . . . YINEDE INSALLAH OLUR, LIGIMIZE KALITE VE TAT GELIR. . . . HAYIRLISI. . .
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  • .....:
    İşte bizim savaşımızı anlamışsınızdır . Trabzonspor çok farklı bir kuluptür. Bu oyuncu 3 büyüklerden birine gelseydi medya ayağa kalkmıştı. Şuan kimsenin umrunda değil. Biz alıştık bu ayrıştırmalara rahat olun . . . . . .
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