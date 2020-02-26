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Alexabder Sörloth ekmekleri Trabzon'da kapış kapış gidiyor

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Alaxander Sörloth'a karşı bordo-mavili taraftarların sevgisi giderek artıyor. Attığı 19 golle takımına önemli katkıda bulunan golcü oyuncunun ismini Araklı'lı ekmek ustası Yavuz Baykat, ekmeklerin üzerine yazarak satıyor.

26.02.2020 17:23 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:40
Alexabder Sörloth ekmekleri Trabzon'da kapış kapış gidiyor

Süper Lig'de attığı 19 golle, gol krallığı yarışını önde götüren 'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth'e karşı bordo-mavili taraftarların sevgisi giderek artıyor.

Ortaya koyduğu futbol ve sergilediği performansla taraftarların gönüllerini fetheden Sörloth'ün ismini 'lı ekmek ustası Yavuz Baytak, yaptığı ekmeklerin üzerine yazarak satıyor. Baytak, yaptığı meşhur Araklı ekmeklerinin bir de Sörloth'ün isminin eklemesiyle vatandaşlardan büyük bir ilgi gördüğünü belirtti.

Kaynak: İHA

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