Trabzonspor, Sparta Prag'ı konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi 3. turunda Trabzonspor, Çekya ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-2 biten ilk maçın ardından Trabzonspor ile Sparta Prag, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Sörloth.
SPARTA PRAG: Nita, Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh, Hlozek