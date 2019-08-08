Trabzonspor, Sparta Prag'a konuk oluyor! Canlı anlatım
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 1-0 Sparta Prag'ın üstünlüğü ile devam ediyor.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Munuera Montero yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 1-0 Sparta Prag'ın üstünlüğü ile devam ediyor.
CANLI ANLATIM
16 GOL! Sparta Prag, Costa'nın golüyle 1-0 öne geçti.
8' Sparta Prag çok tehlikeli geldi. Travnik ceza sahası içinden şutunu çekti top direkten döndü.
1' Karşılaşma başladı. Haydi Trabzonspor!
İLK 11'LER
SPARTA PRAG: Nita, Hanousek, Costa, Stetina, Sacek, Travnik, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban