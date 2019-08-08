Trabzonspor, Sparta Prag'a konuk oluyor! Canlı anlatım

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 1-0 Sparta Prag'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

08.08.2019 18:03
Trabzonspor, Sparta Prag'a konuk oluyor! Canlı anlatım

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Munuera Montero yönetiyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele 1-0 Sparta Prag'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

16 GOL! Sparta Prag, Costa'nın golüyle 1-0 öne geçti.

8' Sparta Prag çok tehlikeli geldi. Travnik ceza sahası içinden şutunu çekti top direkten döndü.

1' Karşılaşma başladı. Haydi Trabzonspor!

İLK 11'LER

SPARTA PRAG: Nita, Hanousek, Costa, Stetina, Sacek, Travnik, Krejci, Kanga, Hasek, Plavsic, Tetteh

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban

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YORUMLAR (17)

  • MERT MERT:
    Sen de zil takıp oynarsın artık. Zaten onlar da senin tuttuğun takım gibi göhsünde türk bayrağı taşımıyor.
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  • 2010-2011 ŞAMPİYONU FENERBAHÇE TESCİLLİ:
    Boşuna Avrupa ya gidip de bizi küçük düşürmeyin. Nasılsa eleneceksiniz. Umarım Sparta Prag tur atlar. Bu trabzonu görmeye bile tahamüllüm yok. Taraftarları da kendileri gibi çirkef. Bu maçı kaybederlerse 2010-2011 kupasını bize verin diye kesin yine CASA başvurur hamsi kafalılar.
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  • TRABZONGULDAK:
    gerekçeli kararı okudunmu? adamlar fb şike yapmış olsa bile yönetmeliklernde cezayı biz veremiyoruz diyor hamside kafa var ama belliki sende beyin bile yok. siz tescilli şikecisiniz internete şikeci yaz bak karşına ne çıkıyor
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