Altıncı Gol Geldi! Trabzonspor, Medipol Başakşehir Karşısında
Süper Ligde Trabzonspor, lider Medipol Başakşehir'le karşılaşıyor. 19.00'da başlayan mücadele, Başakşehir'in 4-2'lik üstünlüğüyle devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Trabzonspor, lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Halil Umut Meler'in yönettiği maç, saat 19.00'da başladı.
Mücadele, beIN SPORTS HD1'den canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI ANLATIM
87' GOL! Edin Visca, farkı tekrar ikiye çıkardı: 4-2.
80' GOL! Yusuf Yazıcı, ceza sahası dışından hayatının en güzel gollerinden birini attı, skor 3-2'ye geldi.
75' Maçta son 15 dakikaya girilirken Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğü devam ediyor.
49' GOL! Trabzonspor farkı 2'ye indirdi. Gol sonrası yapılan santrada Başakşehir savunması topu kaybetti, topu alan Ekuban'ın vuruşunda top ağlara gitti.
48' GOL! Medipol Başakşehir, Ekuban'ın kendi kalesine attığı golle 3-0 öne geçti.
46' Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
45' Maçın ilk yarısı sona erdi.
44' Trabzonspor'da Pereira oyuna devam edemiyor. Yerine Abdülkadir Parmak oyuna dahil oldu.
42' GOL! Başakşehir, Clichy'nin golüyle Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı.
32' GOL! Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçti.
20' Mücadelede ilk 20 dakika geride kalırken Trabzonspor daha etkili olan taraf...
1' Maç başladı! İki takıma da başarılar...
İLK 11'LER
TRABZONSPOR
Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, Mossoro, İrfan Can, Arda Turan, Visca, Robinho