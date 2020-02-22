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Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

22.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 22.02.2020 19:06
Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 23'üncü haftasında , sahasında 'u ağırlayacak. 'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek. 

Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:

BEŞİKTAŞ:  Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Boateng, Lens, N'Koudou, Burak YılmazTRABZONSPOR:  Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth

 


Kaynak: DHA
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